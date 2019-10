Regione Campania, De Luca: Casa, ricostituito il fondo di edilizia sociale

In Campania, dopo dieci anni “ricostituiamo un fondo per l’edilizia sociale, per il movimento cooperativo, e alloggi da dare a fitto agevolato alla povera gente. Investiamo complessivamente 350 milioni di euro”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo alla consueta trasmissione del venerdì a Lira Tv. “Nel frattempo approveremo la nuova urbanistica”, ha proseguito De Luca e l’iter sarà concluso “nell’ambito di due mesi”. “Non solo daremo una risposta sociale – ha detto ancora De Luca – ma rimetteremo in moto una economia, l’economia della trasformazione urbana che nel nostro Paese è fondamentalmente bloccata”.