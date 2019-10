Regione Campania, De Luca incontra il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano

Un incontro tra il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si terrà domani a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campana a Napoli. Tra i temi che saranno affrontati nella riunione, spiega una nota: Patto per la Campania; situazione dei lavoratori Lsu (in vista delle scadenze di fine anno); idraulico forestali, emergenze crisi industriali della Campania; estensione del Piano Lavoro della Campania e allargamento tempi di validità della graduatoria conseguente; stabilizzazione dei dipendenti storici di Anpal; questione Navigator; concorso pubblico della Regione per 650 posti nei Centri dell’Impiego. Al termine dell’incontro, alle ore 13.30, nella sala “Francesco De Sanctis”, è previsto un punto stampa.