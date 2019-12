Regione Campania, De Luca pone la fiducia sul bilancio

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha posto la fiducia sulla Legge di Stabilitàregionale per il 2020 e sul Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania. La presidente del Consiglio regionale, Rosa D’Amelio, ha sospeso la seduta e l’ha convocata, con il consenso dell’aula, per domani alle 11.



Approvato il la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, ha approvato a maggioranza, con 26 voti favorevoli e 14 contrari, la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza della Regione Campania-Defrc 2020-2022. La risoluzione di maggioranza è stata introdotta all’esame del Consiglio dal presidente della Commissione Bilancio Francesco Picarone (Pd), che ha elencato alcuni dei contenuti del documento che punta, tra l’altro, sul prosieguo della semplificazione e della trasparenza dell’azione amministrativa, sul potenziamento dei trasporti e della rete aeroportuale campana, sul risanamento dell’ambiente attraverso il rilancio delle bonifiche, la lotta all’uso della plastica e dello spreco alimentare, sulla tutela della risorsa mare, sul potenziamento delle politiche attive del lavoro, il rilancio delle politiche abitative attraverso l’Acer, degli interventi per le aree periferiche e delle azioni intraprese per incentivare maggiori forme di autonomia regionale modificando il criterio dei costi standard, incrementare il livello dei Lea nella sanità.

Le leggi rifinanziate

“Noi abbiamo fatto un documento che contiene parecchie cose importanti. Ci sono rifinanziamenti di leggi importanti come quella per lo spettacolo, dei consorzi di bonifica, del trasporto gratuito per gli studenti, del concorso delle spese per gli asili nido, delle fondazioni di comunità, del sostegno alle vittime di violenza di genere”. Così Franco Picarone, presidente della commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, a margine dell’esame in aula Siani della nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza. “Autorizziamo di nuovo – prosegue – come abbiamo fatto fino al 2019 per il 2020, 2021, 2022 il sostegno del fondo con fondi regionali per il teatro San Carlo, rifinanziamo la funicolare di Montevergine. Abbiamo riproposto l’esonero dalle tasse uiniversitarie per i Comuni colpiti dal terremoto di Ischia. Riproponiamo la possibilità dell’accesso gratuito alla sport per la fascia 6-15 anni con un Isee molto basso. Abbiamo ricapitalizzato la fondazione Idis-Città della Scienza. Riproponiamo la proroga del piano casa e abbiamo previsto la domiciliazione bancaria per le tasse automobilistiche, una novità”. Cose importanti – spiega Picarone – “sono venute fuori anche dalla discussione in commissione, sono state fatte delle proposte importanti, che sono state accolte in misura considerevole, da tutti i gruppi, dai Cinquestelle e dal Centrodestra. Una norma fatta congiuntamente, ad esempio, è quella sulle cavità sotterranee per un’azione di monitoraggio forte e per i piani di mobilità ciclistica. E c’è poi un arricchimento ulteriore venuto dalla maggioranza come il sostegno per le attività turistiche e culturali, per gli anziani, sostegno per la genitorialità”. “Ci sono molte cose in questa finanziaria, ma la cosa importante è che riusciamo a completare il percorso di risanamento finanziario: con la fine di quest’anno abbiamo sancito che i conti della Regione sono in ordine e non abbiamo più conti in sospeso con il passato. La Campania è diventata, dal punto di vista finanziario, una regione ordinaria e riesce anche a mettere in campo una buona operazione di programmazione. Siamo molto soddisfatti – conclude – di quello che abbiamo fatto”.