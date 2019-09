Regione Campania, fondi per i giovani che vogliono diventare diplomatici

La Regione Campania sostiene la formazione di giovani che ambiscono a lavorare nell’ambito della diplomazia e delle relazioni internazionali. Per questo motivo anche quest’anno la Regione Campania ha deliberato la possibilità di erogare finanziamenti ai partecipanti ad un corso di preparazione al Concorso Diplomatico fino a un massimo di € 5.000,00 per ciascuna borsa di studio. La scadenza del Bando della Regione Campania: è il 30/09/2019. Il programma didattico, svolto da docenti con pluriennale esperienza nell’insegnamento delle materie oggetto di concorso, segue le indicazioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e prevede, oltre alle lezioni in webinar, 3 simulazioni delle prove scritte in tutte e cinque le materie del concorso, allenamento costante volto al superamento delle prove attitudinali di preselezione e numerosi seminari incentrati sull’attualità internazionale. Il Coordinatore Scientifico del corso è l’Ambasciatore Andrea Meloni, Presidente della Commissione esaminatrice del 2017. Il Corso termina a marzo 2020 (in base alla data di pubblicazione del bando di concorso) ed è articolato in due fasi: 400 ore di lezioni erogate tramite webinar (12 ore settimanali, dal lunedì al venerdì) 100 ore di lezioni presso la struttura Campus X (Roma). Le lezioni che si svolgono in distance learning, tramite una piattaforma dedicata, permettono la frequenza da remoto senza però incidere sulla qualità del rapporto con i docenti e di una tutorship attenta alle esigenze degli studenti. Tutte le lezioni saranno registrate e potranno essere riviste per tutta la durata del corso, accedendo al nostro cloud, in modo da garantire un’adeguata assimilazione dei loro contenuti o permettere a coloro che lavorano di non perdere i corsi. La seconda e ultima fase del percorso didattico si svolgerà, invece, presso la sede di Campus X di Roma, il primo Student Resort italiano (www.campusx.it), dove i partecipanti incontreranno i docenti per approfondimenti e lezioni interdisciplinari; seguiranno un corso di gestione dello stress; affronteranno l’ultima delle 3 simulazioni di concorso previste e seguiranno seminari e conferenze su temi di attualità internazionale tenuti da diplomatici in servizio attivo e massimi esperti, tra i quali i membri del Comitato Scientifico dell’Istituto (presieduto da Romano Prodi) nonché diplomatici con consolidata esperienza anche didattica come il Direttore del Diplomatic Institute di Doha, Dr. A. AL-Horr o il Direttore dell’ Emirates Diplomatic Academy di Abu Dhabi, Dr. Bernardino Leon.