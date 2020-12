Regione Campania, incontro con i ristoratori: l’ordinanza anti covid non sarà revocata. Riparte la protesta

E’ stata solo interlocutoria la riunione tra i rappresentanti di ristoratori titolari di pubblici esercizi di Napoli. La Regione, rappresentata dall’assessore alle Attività produttive Antonio Marchiello e dal capi di Gabinetto del presidente De Luca si è detta indisponibile a ritirare o a modificare l’ordinanza del 19 dicembre che colloca la Campania in zona arancione. Ai ristoratori sono stati offerti “ristori” non quantificati e l’ assessore ha espresso disponibilità a “venire incontro alla categoria”. Il blocco stradale a piazza Vittoria sospeso nel pomeriggio e la protesta potrebbero riprendere domani. “Non so che cosa potrà succedere – ha detto Antonino della Notte, presidente di Aiscat e ristoratore del lungomare – finora abbiamo mediato, ma la Regione ha messo sotto i piedi la nostra dignità ed il presidente De Luca avrebbe dovuto confrontarsi con noi”. La riunione si è svolta in videoconferenza. Presenti il presidente della Camera di commercio di Napoli, Ciro Fiola ed i suoi colleghi di Salerno, Caserta ed Avellino Fiola ha dato disponibilità a contribuire al sostegno delle imprese di ristorazione.