Regione Campania, l’annuncio di De Luca in aula: 20 mln per il personale sanitario

“Abbiamo destinato 20 milioni del bilancio regionale per il personale sanitario e medico che ha fatto un lavoro straordinario, in questi mesi, all’insegna della trasparenza assoluta”. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, intervenendo in aula nel corso dell’ultima riunione del Consiglio regionale. “Parliamo di 20 milioni di risorse regionali – ha affermato – e non di risorse rinvenienti dal contributo dello Stato. Risorse nostre, non dello Stato”. “Non siamo ancora andati avanti – ha spiegato – perché stiamo cercando l’intesa con i sindacati che hanno posizioni diverse”.