Regione Campania: le voci delle donne del Sud risuonano al Salone del Libro di Torino 2025

Quattro incontri dedicati ad altrettante scrittrici. È questo lo schema vincente della mattinata di oggi nel Padiglione Oval – Spazio Campania al Salone Internazionale del Libro di Torino. Si parte alle 10.15 con “La babilonese”, edito da Bompiani, romanzo di romanzi dove l’eterna Napoli si bacia con la scomparsa Ninive. L’autrice, in dialogo con Bruno Quaranta, ci parla della sua ultima opera, capace di farci riflettere sul potere della vendetta e dell’amore, sul perché gli errori si ripetono, sui traumi e sulla memoria. Alle 11, invece, la protagonista è Viola Ardone. L’appuntamento, moderato da Titti Marrone, è incentrato su “Tre romanzi” della scrittrice napoletana. Dal viaggio di Amerigo ne Il treno dei bambini alla ribellione di Oliva Denaro, fino alla ricerca di identità e riscatto di Elba in Grande meraviglia, si va alla scoperta del processo di scrittura che c’è dietro grandi storie di crescita, coraggio, libertà e ribellione ambientate nell’Italia del Novecento. Alle 12 il testimone letterario passa a Wanda Marasco e al suo “Di spalle a questo mondo”, pubblicato da Neri Pozza. Ferdinando Palasciano, medico ossessionato dalla salvezza, e sua moglie Olga Pavlova Vavilova, segnata dall’alienazione materna e dalla zoppia, incarnano il dramma dell’imperfezione. Nel loro amore, nella loro caduta, si riflette la fragilità dell’esistenza. L’autrice dialogherà con Piero Salabè. L’evento è in collaborazione con Goethe Institut Neapel. Valeria Galante, con il suo “La casa dei ritorni. Una Saga Napoletana (1850-1990)” chiudendo alle 13, in dialogo con Diego Lama, l’interessante quadrato rosa della mattinata di domenica. Pubblicato da Mondadori, il libro è il terzo volume, in uscita a luglio, della saga napoletana dei Morelli. Un racconto della storia d’Italia e di Napolidal 1850 al 1990, inseguendo parallelamente la vita delle donne della famiglia. Modera Silvia Forte. Dalle 14 in poi ci sarà invece spazio per 11 proposte di editori campani. Inizia Graus edizioni con ben tre appuntamenti, tutti moderati da Wilma Avanzato. Il primo è con Ettore Bassi e Debora Iannotta, autori di “Dio, come mi amo? per amarti di più”. Un itinerario poetico e coraggioso che attraversa gli ultimi ottant’anni di cambiamenti sociali e culturali, ponendo al centro la donna, la coppia e il legame indissolubile tra identità e relazione. Un inno alla trasformazione e alla reciprocità. A seguire, alle 14.15, tocca ad Attilio D’Arielli e Giuseppe Tecce e al loro “L’inaffondabile”, dove idee, supposizioni, percezioni e visioni di esperti si scontrano per cercare una risposta all’inabissamento del Bayesan, avvenuto il 19 agosto scorso nella rada di Porticello (Pa) e costato la vita a sette persone. Un unico obiettivo: portare alla luce la verità nascosta negli abissi del Mediterraneo. Si ispira infine, alle 14.30, al primo caso in Italia di bullismo e cyberbullismo, che ha avuto come drammatica conseguenza il suicidio di un minorenne, “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Ciro Cacciola e Maria Francesca Rubino. Andrea Spezzacatena aveva soltanto 15 anni. In questo romanzo, gli autori immaginano la sua vita prima del tragico epilogo. Marlin Editore di Cava dei Tirreni (Sa) punta invece tutto alle 14.50 su Claudio Clini, autore di “Le stanze del duce”. Un noir storico, ambientato nel ventennio fascista e immerso nel cuore oscuro degli esseri umani, che ruota intorno all’origine del male e dei totalitarismi del Novecento. Con Filippo La Porta. Modera Sante Avagliano. Letture di Brunella Caputo e Davide Curzio.