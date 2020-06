Regione Campania, lunedì seduta del Consiglio sui debiti fuori bilancio. Gli altri ordini del giorno

Il Consiglio regionale della Campania si riunirà il 15 giugno dalle ore 11,30 alle 15. Nel corso della seduta si discuterà del riconoscimento di debito fuori bilancio. All’ordine del giorno anche l’esame della proposta di legge “Iniziative finalizzate all’adozione di sani stili di vita a tutela della popolazione infantile ed adolescenziale a rischio obesità basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione e sulla diffusione della pratica dell’attività motoria”; “Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di “punti di lettura” rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori”; “Misure a sostegno della agricoltura di qualità e del patrimonio agro-alimentare nel settore della produzione di birra agricola e artigianale”. E l’esame dei disegni di legge: “Misure urgenti per il sostegno allo spettacolo e al cinema per l’anno 2020”. E le mozioni: “Problematica tecnologica 5G e potenziali rischi per l’uomo”; “Misure urgenti per le imprese di navigazione che forniscono servizio di Trasporto Pubblico Locale marittimo”; “Bonus in favore degli operatori sanitari impegnati in prima linea nel fronteggiare l’emergenza Covid-19”; “Inquinamento acque superficiali-attività regionale di controllo”; “Emergenza sanitaria-misure di riconoscimento al personale sanitario e parasanitario della Regione Campania”