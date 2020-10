Regione Campania, Mario Casillo confermato capogruppo del Pd in Consiglio

Sarà Mario Casillo il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale della Campania. Casillo viene confermato quindi nel ruolo che ha già ricoperto nella scorsa legislatura, conclusa con le elezioni del 20 e 21 settembre che hanno visto la rielezione a governatore di Vincenzo De Luca. Nell’occasione, Casillo ha raccolto ben 42.350 preferenze, risultando di gran lunga il candidato consigliere più votato in Campania. “Sono estremamente contento per la riconferma di Mario Casillo come capogruppo del Pd Campania”, commenta Marco Sarracino, segretario metropolitano del Pd di Napoli, che parla di “un risultato frutto del lavoro di Mario in questi anni ma fondamentale anche e soprattutto per la Federazione di Napoli, che vede finalmente rafforzato un rapporto di collaborazione ed interlocuzione tra il partito e le istituzioni”. Sono 8 gli eletti del Pd in Consiglio regionale: Mario Casillo, Bruna Fiola, Massimiliano Manfredi e Loredana Raia nella circoscrizione di Napoli, Franco Picarone nella circoscrizione di Salerno, Gennaro Oliviero a Caserta, Maurizio Petracca ad Avellino ed Erasmo Mortaruolo a Benevento. Lunedì 26 ottobre alle ore 11.30 si terrà la prima seduta dell’XI legislatura del Consiglio regionale della Campania.