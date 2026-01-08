Regione Campania, Massimiliano Manfredi insedia l’ufficio di presidenza

”Con l’insediamento dell’Ufficio di Presidenza, organo di governo che esprime l’indirizzo politico-istituzionale del Consiglio, diamo il via alle attività finalizzate a supportare il funzionamento del Consiglio regionale e, quindi, l’attività dell’assemblea legislativa campana che, desidero sottolinearlo, dopo Senato della Repubblica e Camera dei Deputati, è la più importante e prestigiosa in Italia”. E’ quanto ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, stamani, in occasione dell’insediamento dell’Ufficio di Presidenza, composto dai vice presidenti Luca Trapanese (M5S) e Giuseppe Fabbricatore (FdI), dai questori Raffaele Aveta (M5S) e Livio Petitto (FI) e dalle consigliere segretario Lucia Fortini (A Testa Alta) e Michela Rostan (Lega). ”Anche per l’Ufficio di Presidenza, così come per la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, registro un’importante sinergia istituzionale e ringrazio, per questo, maggioranza ed opposizione, che sarà fondamentale per rendere il Consiglio Regionale della Campania sempre più centrale e puntare su un’attività legislativa di valore e di qualità, finalizzata a dare le migliori risposte alle esigenze dei cittadini e delle cittadine della Campania”, ha aggiunto il Presidente Massimiliano Manfredi.