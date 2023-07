Regione Campania senza aria condizionata, la Cgil insorge

La Cgil segnala “il non funzionamento degli impianti di climatizzazione in diverse sedi della Giunta regionale della Campania, con particolare riferimento alle Torri A6, C3 e C5 del Centro direzionale di Napoli ed a diversi Centri per l’impiego di Napoli e relativa provincia”. E’ quanto viene denunciato in una lettera di Luciano Nazaro di Cgil Funzione Pubblica e Teresa Genoino di Csa al Dipartimento di Prevenzione Asl Na1 per Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, inviata all’Ispettorato territoriale del Lavoro Napoli e per conoscenza al Presidente della Regione Campania attraverso l’Ufficio Datore di Lavoro.

I rappresentanti sindacali hanno sottolineato che il problema del mancato funzionamento dell’aria condizionata nel pieno del periodo estivo è stato rappresentato, “a chi di competenza”, e sono state evidenziate “le condizioni di fortissimo disagio e di serio rischio per la salute sia per i lavoratori che per l’utenza. Si sono peraltro già verificati episodi di malore. L’assenza di un impianto di climatizzazione sussiste, peraltro, anche in uffici che devono garantire servizi di pronto intervento H24, come nella Sala operativa di protezione civile sita al primo piano della citata Torre C3. Tuttavia, nonostante le ripetute sollecitazioni ed il permanere di elevate temperature, ad oggi sussiste ancora la descritta situazione e la piena violazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro”. I rappresentanti sottolineano che tutto ciò “si rappresenta per chiedere con urgenza l’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza dei luoghi di lavoro di vostra competenza”.