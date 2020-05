Regione Campania, soldi alla sanità privata nonostante il calo della produzione per scongiurare la crisi

La Giunta regionale della Campania “per scongiurare lo stato di crisi della sanità privata e per tutelare i livelli occupazionali”, ha stabilito che le Aziende sanitarie locali, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, assicurino comunque il pagamento di acconti fino all’80%, nonostante la drastica riduzione della produzione a causa delle misure di contenimento dell’epidemia. Tale misura, si legge in una nota della Regione, “si applica agli erogatori privati di prestazioni di laboratorio di analisi e di altre prestazioni di specialistica ambulatoriale, agli stabilimenti per l’assistenza termale, agli erogatori di prestazioni di riabilitazione estensiva in regime semiresidenziale e ambulatoriale-domiciliare, di riabilitazione specialistica ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale (Fkt) ed ai centri diurni per persone disabili, anziani e affetti da demenza. Gli acconti così erogati saranno, poi, conguagliati con le mensilità successive”.