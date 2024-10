Regione Campania, via ai fondi per i siti iscritti al patrimonio culturale Unesco

Approvato dalla Regione Campania l’avviso pubblico per sostenere le iniziative degli enti gestori dei siti Unesco regionali volte a potenziarne le attività di divulgazione e informazione, inclusa l’apposizione e manutenzione di segnaletica presso i siti, anche tramite Qr-code. Possono partecipare gli enti gestori dei siti iscritti nella lista rappresentativa del patrimonio mondiale dell’umanità Unesco in Campania compreso il Comune di Napoli. Ciascun ente proponente può indicare un differente soggetto beneficiario, purché incluso tra i soggetti responsabili della tutela e/o gestione del sito Unesco nonché tra gli eventuali altri soggetti portatori d’interesse sul sito e coinvolti a vario titolo nella gestione dello stesso, e dagli stessi individuato. I contributi assegnabili sono a fondo per un massimo di euro 25.000 pari al 70% dell’importo complessivo dell’intervento budget totale disponibile è pari a 100.000 euro. Le istanze potranno essere inviate a partire dal 28 ottobre 2024 fino alle ore 23:59 del 5 novembre 2024.