Regione Campania, via alla costituzione dei Gruppi consiliari

La Giunta per il Regolamento Interno, presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, e composta dall’Ufficio di Presidenza integrato da un rappresentante per ogni Gruppo consiliare, ha approvato all’unanimità la costituzione dei Gruppi consiliari, che, quindi, risultano così costituiti: Partito Democratico Consiglieri: Francesca Amirante, Carmela Fiola, Massimiliano Manfredi, Salvatore Madonna, Corrado Matera, Maurizio Petracca (Capogruppo), Francesco Picarone, Loredana Raia, Marco Villano, Giorgio Zinno. Fratelli d’Italia Consiglieri: Edmondo Cirielli (Rappresentante dell’Opposizione); Giuseppe Fabbricatore, Palmira Fele, Raffaele Maria Pisacane, Gennaro Sangiuliano (Capogruppo), Vincenzo Santangelo, Ettore Zecchino. Movimento 5 Stelle Consiglieri: Raffaele Aveta, Fico Roberto (Presidente Giunta regionale), Luca Trapanese, Salvatore Flocco, Gennaro Saiello (Capogruppo), Elena Vignati. PPE-Forza Italia Consiglieri: Roberto Celano, Fernando Errico, Assunta Panico, Mimì Minella, Massimo Pelliccia (Capogruppo), Livio Petitto, Giovanni Zannini. Casa Riformista (Italia Viva-Noi di Centro) Vincenzo Alaia, Ciro Buonajuto (Capogruppo), Giuseppe Barra, Pellegrino Mastella, Pietro Smarrazzo. Riformisti e Moderati-Lista Cirielli-ECR (Conservatori, Riformisti,Europei) Francesco Iovino (Capogruppo), Sebastiano Odierna. A Testa Alta Luca Cascone, Lucia Fortini, Gennaro Oliviero (Capogruppo), Giovanni Porcelli. Roberto Fico Presidente Cuofano Giovanni Maria, Nino Simeone (Capogruppo), Davide D’Errico. Alleanza Verdi e Sinistra Rosario Andreozzi (Capogruppo), Carlo Ceparano. Avanti Campania PSI Giovanni Iovino, Giovanni Mensorio, Andrea Volpe (Capogruppo). Lega Cirielli Presidente Massimo Grimaldi (Capogruppo), Michela Rostan. “Ringrazio i colleghi di maggioranza ed opposizione per il lavoro compiuto nella Giunta per il Regolamento che, sulla base dell’ottima istruttoria svolta dal collega Giorgio Zinno, ha consentito di giungere alla approvazione unanime della costituzione dei Gruppi consiliari, ai quali auguro buon lavoro”, ha commentato il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.