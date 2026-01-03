Regione, Casa Riformista-Noi di Centro: Auguri alle neo Assessore Saggese e Serluca

“Il gruppo Casa Riformista – Noi di Centro esprime le più sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro alle neo assessore ione Campania. Angelica Saggese, con delega al Lavoro e alla Formazione, e Maria Carmela Serluca, con delega all’Agricoltura. Con queste due nomine il nostro gruppo trova una rappresentanza significativa all’interno della Giunta regionale, portando al governo della Campania competenze, serietà e visione politica su deleghe strategiche per lo sviluppo del territorio”. E’ quanto si legge in una nota dei componenti del gruppo Casa Riformista Noi di Centro presso il Consiglio Regionale della Campania: Vincenzo Alaia, Giuseppe Barra, Ciro Buonajuto, Pellegrino Mastella e Pietro Smarrazzo. “Saggese e Serluca rappresentano profili autorevolissimi che hanno avuto il pieno appoggio dei partiti che rappresentano. Porteranno avanti un programma fatto di trasparenza e concretezza, da un lato l’idea di lavoro come strumento di dignità, inclusione sociale e futuro per le giovani generazioni, mentre l’assessorato all’Agricoltura avrà un ruolo fondamentale nella valorizzazione delle filiere produttive, del mondo rurale, delle aree interne e delle eccellenze agricole campane, settori centrali per l’economia e l’identità della Regione. La presenza di due assessori espressione di Casa Riformista – Noi di Centro rappresenta un valore aggiunto per l’azione di governo regionale e conferma la volontà del Gruppo di contribuire in maniera concreta e responsabile alle politiche regionali, lavorando sempre al fianco dei cittadini e dei territori. Siamo pronti a costruire insieme il futuro della nostra Regione”, conclude la nota.