Regione, caso auto blu: al via il procedimento disciplinare

“Regione casa di vetro. Il dirigente che ha firmato l’atto di impegno per un mai richiesto acquisto di vetture di servizio, a insaputa perfino del suo direttore generale, e’ destinatario di un procedimento disciplinare. Sarà fatta piena luce su una vicenda che alimenta gravi sospetti, e pertanto segnalata anche all’autorità giudiziaria”. Lo scrive su twitter il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito alla vicenda – emersa nei giorni scorsi – dell’acquisto di auto blu ad uso della giunta avvenuto, secondo fonti della Regione, “a completa insaputa della Direzione Generale che ne ha avuto notizia attraverso i medesimi organi di stampa”. Un atto giudicato “illegittimo” così come “la procedura seguita dal dirigente” che ha determinato “con immediatezza la revoca del decreto dirigenziale in questione, in sede di autotutela”.