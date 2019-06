Regione, De Luca: Bando per assunzioni nella Pa entro giugno

“Io sono contro il precariato e l’assistenza, credo che dobbiamo dare lavoro ai giovani perché è quello che ti cambia la vita”. Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca a margine di un’iniziativa a Salerno. “Noi stiamo lavorando su alcuni progetti chiave, quelle cose che rappresentano una svolta in un territorio”, ha spiegato l’ex sindaco parlando del tema dell’occupazione. “Innanzitutto stiamo lavorando al piano per il lavoro. Contiamo di far pubblicare il bando dal ministero della Funzione Pubblica entro il mese di giugno. È una lunga trattativa nella quale la Regione investe 120 milioni di euro. Ma l’obiettivo è dare lavoro stabile a 10mila giovani del nostro territorio”. De Luca ha ricordato anche l’importanza che può avere in termini occupazionali l’aeroporto di Salerno, grazie al quale “realizzeremo una rivoluzione per l’economia della provincia di Salerno”. Importante, secondo l’ex sindaco, sarà anche “il completamento del progetto del fronte del mare” che prevede “la realizzazione della spiaggia davanti a tutta la città”. “Se completiamo questi interventi – ha concluso De Luca – noi garantiamo decenni di sviluppo e lavoro per i giovani della nostra provincia”.