“Da alcuni mesi ho assunto un linguaggio tenue, da fase Zen, come se avessi raggiunto il Nirvana. Di sicuro non mi farò distrarre dal chiacchiericcio di piccoli personaggi politici che parlano della Campania, mentre non sarebbero in grado di amministrare nemmeno il loro condominio”. Così su Twitter il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.