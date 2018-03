Regione, De Luca: Il centro di produzione Rai di Napoli va difeso e rilanciato

“Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha chiesto un incontro alla Direzione Generale della Rai per affrontare le questioni relative al Centro di Produzione di Napoli, unica grande fabbrica televisiva del Mezzogiorno che ha sviluppato negli ultimi anni alte competenze nel campo delle nuove tecnologie e della produzione di fiction di successo”. E’ quanto si legge in una nota della Giunta di Palazzo Santa Lucia. “Apprendiamo – ha dichiarato De Luca – che nuovi investimenti sono orientati fuori della Campania con l’esclusione del Centro di produzione di Fuorigrotta, come l’ultimissimo accordo siglato in questi giorni che assegna una importante produzione a Torino. Occorre non solo difendere ma rilanciare il Centro di Produzione di Napoli che con le grandi professionalità, le competenze e le tecnologie disponibili, rischia di rimanere tagliato fuori nei prossimi mesi dalle nuove produzioni della Rai, con gravissime ricadute sui lavoratori e sull’indotto”.