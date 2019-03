Regione, De Luca: In due anni mare balneabile in tutta la Campania

“In due anni avremo completato tutto il sistema di depurazione e quindi la bonifica delle acque, avremo acqua balneabile in tutta la Campania”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenendo alla presentazione delle iniziative in Campania per le Giornate Fai di Primavera. “Sulla depurazione delle acque – ha spiegato De Luca – abbiamo assunto degli obiettivi strategici. Da qui a due anni avremo completato tutto il sistema di depurazione e quindi la bonifica delle acque del golfo di Napoli e di Salerno, sul litorale Domizio già quest’estate avremo il completamento della ristrutturazione di 5 depuratori ed è in corso il progetto Bandiera Blu per realizzare reti fognarie dove non c’erano e dove si sversava nei terreni agricoli o nei fiumi. Su versante a sud del golfo di Napoli c’è il potenziamento del depuratore di Torre Annunziata, poi credo quest’anno riapriremo il cantiere dei Regi Lagni e del depur atore di Sarno. Avremo acqua balneabile in tutta regione Campania, ce la faremo in pochissimo tempo e avremo raggiunto un obiettivo strategico”, ha concluso De Luca.