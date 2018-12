Regione, De Luca: Sul Federalismo battaglia decisiva, anche noi al tavolo

“Il governo sta varando misure che sono teoricamente mortali per il sud. La Campania vuole essere protagonista di questo programma di autonomia spinta e chiederemo di essere associati alla trattativa con il Veneto e la Lombardia già dalla prossima settimana”. Lo ha detto il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della conferenza stampa di fine anno sottolineando che “dovremo fare una battaglia perché questa è una questione davvero decisiva al di là di tutti i dettagli della vicenda politica quotidiana, questa è la battaglia su cui si gioca l’unità dell’Italia”. “Il Veneto e la Lombardia – ha detto De Luca – stanno chiedendo che per i prossimi cinque anni gli vengano trasferite competenze e risorse che già impegna lo Stato. Poi dopo cinque anni il residuo fiscale se lo tengono in Lombardia e Veneto. Stiamo parlando dell’attivo che queste regioni hanno in relazione alle entrate fiscali che sono maggiori di quanto ricevono dallo Stato”. De Luca ha però ricordato che “la Costituzione stabilisce un principio di coesione nazionale e quindi che ci deve essere un meccanismo di solidarietà nei confronti delle regioni del Sud. È bene ricordare agli amici settentrionali che il 70% dei consumi dell’Italia meridionale vanno a vantaggio delle imprese del nord, quindi io sono pronto a qualunque sfida per efficienza e per adottare costi standard per le regioni, chiarendo però che il fondo di solidarietà per il sud deve restare, perché altrimenti abbiamo deciso di rompere l’unità nazionale”.