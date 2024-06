Regione, De Luca torna ad attaccare il Governo sui Fondi di Coesione: La Campania non è in vendita

“La Campania non è in vendita. La dignità della Campania non è in vendita e non è disponibile a subire nessun ricatto”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, tornando sulla vicenda dei fondi di coesione, a margine dell’inaugurazione della 12ª edizione di ‘Salerno Letteratura’, la manifestazione in programma fino al 22 giugno. “Attendiamo – ha aggiunto il governatore – il mese di giugno. Abbiamo rimandato una proposta come Regione Campania. Il Consiglio di Stato ha dato tempo fino al 28 giugno per chiudere questo accordo di coesione. Nessuno, né il Presidente del Consiglio, né il ministro Fitto, hanno motivato nel merito le ragioni di quest’anno perduto, nessuno. Li ho sfidati parecchie volte ad un dibattito pubblico per fargli dire ai cittadini italiani e campani quali sono i motivi per i quali tengono bloccate queste risorse. Lo sappiamo bene qual è il motivo reale, perché probabilmente hanno individuato punti di resistenza democratica nella Regione Campania che danno un po’ fastidio”.