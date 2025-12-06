Regione, Fi: Chiederemo a Fico commissione speciale sui femminicidi

“Chiederemo al presidente Fico una commissione speciale sul femminicidio, come esiste già al Senato. Sarà una delle prime cose che faremo al Consiglio Regionale”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia Franco Silvestro durante la conferenza stampa del partito a Napoli per fare il punto dopo le Regionali. Quanto all’esito del voto alle Regionali, Silvestro ha sottolineato che “i risultati per noi sono stati lusinghieri: abbiamo raddoppiato rispetto a cinque anni fa sia per numero di consiglieri che per consensi e da qui si deve partire”.

“Partivamo dal 18% nel centrodestra, siamo ora al 35%, e Forza Italia è protagonista nel centrodestra, ha superato il 10% con prospettive importanti. Dunque – conclude – non ci fermiamo certamente: nei prossimi mesi ci saranno le amministrative in 25-26 comuni nella provincia di Napoli, sarà un test importantissimo. E da qui si deve rilanciare per andare a riconquistare la Regione Campania”.