Regione, Fico: La giunta? Saranno rispettati gli equilibri

“Quattro giorni in più o in meno non vedo il problema. Il punto è cercare di costruire una giunta che abbia sicuramente una responsabilità, una rappresentanza politica e anche una competenza importante sulle varie aree che dovremmo coprire”. E’ la risposta del presidente eletto della Regione Campania, Roberto Fico nell’intervista a Casa Corriere ad una domanda sulla futura giunta. “Da questo punto di vista – ha spiegato Fico – ho sempre chiesto a tutti massima responsabilità, voglia di fare bene le cose che dobbiamo fare. E nel dialogo tra i partiti e con la società civile costruire quello che è di meglio per i campani fuori da ogni logica di appartenenza. E’ chiaro, saranno rispettati gli equilibri, il protagonismo delle forze politiche e delle forze civiche, però l’obiettivo è fare il meglio possibile e non altro. La politica non deve essere mai autoreferenziale, deve essere sempre propositiva per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti per dare una mano a tutte le persone che vivono sul territorio”.