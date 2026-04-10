Regione, Fico: “Rafforziamo sanità e mobilità sostenibile”. Tutti i provvedimenti della giunta

Questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania, che ha esaminato e approvato il Bilancio gestionale per gli esercizi 2026, 2027 e 2028.

È stata, inoltre, approvata una serie di provvedimenti in materia di Sanità:

Aggiornato il Piano operativo regionale per l’attuazione degli interventi del PNRR – Missione 6 “Salute”, con particolare riferimento alle Case della Comunità e agli Ospedali di Comunità. L’importo complessivo del Piano, inizialmente pari a 951.207.259,56 euro, è stato rideterminato in 1.131.731.195,49 euro;

Preso atto dell’attivazione dei servizi di 51 Case della Comunità e dell’entrata in esercizio di ulteriori 16 strutture, concorrenti al raggiungimento del target riferiti al 31 marzo 2026;

Incrementato, di circa 62 milioni di euro, il tetto di spesa per il personale delle aziende sanitarie e ospedaliere della Campania che, per l’anno 2026, è pari a 3.230.894.471 euro. L’incremento è finalizzato alle assunzioni e agli adeguamenti contrattuali;

Rinnovata l’autorizzazione allo svolgimento delle attività di trapianto per il Centro trapianti di fegato dell’AORN Cardarelli di Napoli, per il Centro trapianti di rene dell’AOU Federico II di Napoli e per il Centro trapianti di rene dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Al Centro Regionale Trapianti sono stati affidati compiti di supervisione e monitoraggio delle attività;

Adottato il Piano annuale 2026 del Servizio ispettivo sanitario e sociosanitario: sono previsti, quale attività ordinaria, accertamenti su 17 enti pubblici del Sistema sanitario regionale e su 8 strutture private accreditate. L’attività straordinaria sarà svolta su sollecitazione del Presidente della Giunta regionale, del responsabile del Servizio ispettivo o del Direttore generale per la Tutela della salute;

Approvate le Linee di indirizzo regionali per la prevenzione, la sorveglianza e il controllo della tubercolosi, quale strumento operativo e riferimento tecnico-organizzativo per uniformare l’assistenza su tutto il territorio regionale, nell’ottica della riorganizzazione della rete dei centri di riferimento, dell’appropriatezza diagnostico-terapeutica, dell’integrazione ospedale-territorio e della gestione del rischio.

In materia di Ambiente, la Giunta ha individuato le acque di balneazione e i relativi punti di monitoraggio sui quali saranno effettuati i controlli durante la stagione balneare 2026.

In materia di Trasporti, la Giunta intende proporre il Bus Rapid Transit, moderno sistema di trasporto elettrico su gomma, caratterizzato da un basso livello di emissione ed elevata capacità di trasporto, nell’ambito dell’intervento di riconversione della linea ferroviaria Torre Annunziata – Castellammare di Stabia – Gragnano. A tal fine, sarà formulata una proposta da sottoporre ai sottoscrittori del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Vesuvio-Pompei-Napoli”, finalizzata alla rimodulazione dell’intervento a parità di risorse finanziarie.

Nell’ambito del Piano Strategico Cultura e Turismo, la Giunta ha approvato gli interventi per il completamento del “Sistema di Mostre” relativo al 2025, programmando un importo complessivo di 1.413.257,57 euro per la realizzazione delle iniziative. Con questa delibera, vengono sostenuti nuovi progetti espositivi di rilievo nazionale e internazionale, la cui realizzazione è prevista entro l’anno in corso.

È stata, infine, espressa l’intesa della Regione Campania sulla proposta adottata dal Comune di Amalfi, finalizzata a interdire, in via sperimentale per dodici mesi, l’insediamento di nuove attività nel centro storico, il trasferimento di attività esistenti e l’ampliamento delle superfici di vendita e somministrazione di generi alimentari, bevande, prodotti artigianali e industriali.

“Con i provvedimenti approvati oggi – ha dichiarato il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico – puntiamo a rafforzare il sistema sanitario regionale, investendo su personale, infrastrutture e servizi territoriali, per una sanità più efficiente, capillare e vicina ai cittadini. Allo stesso tempo, interveniamo su mobilità sostenibile, tutela del territorio e valorizzazione culturale e turistica, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e sostenere uno sviluppo equilibrato dei territori campani”.