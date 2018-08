“C’è emergenza scuole e la Giunta De Luca latita. Con la delibera n. 491 del 21/10/2015 – denunciato più volte – ha sottratto 30 milioni di euro alla messa in sicurezza. Mai recuperati. Dalla vecchia Giunta Caldoro 102 milioni per adeguamento statico e altri 205 per risparmio energetico e sicurezza”. Così su Twitter il Gruppo Caldoro Presidente in Consiglio regionale sul dibattito sulla edilizia scolastica.