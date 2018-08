Regione, “guerra della mozzarella”: dalla Puglia invito alla collaborazione

“Vogliamo creare una collaborazione produttiva con la Campania. Mi piacerebbe moltissimo un incontro a mezza strada tra me e il presidente della Regione Campania con i produttori delle due Dop che si incontrano e cominciano a collaborare scambiandosi numeri dei potenziali clienti perché l’uno deve vendere un prodotto diverso dall’altro, e quindi possiamo vendere tutti e due i prodotti ai clienti di entrambi perché non sono in concorrenza tra di loro”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, questa mattina in visita a Gioia del Colle (Bari) per incontrare, informa una nota della Regione, i rappresentanti dei caseifici consorziati della Dop (Denominazione origine protetta) a pochi giorni dalla chiusura da parte del Tar Lazio della vertenza sul riconoscimento Dop per la mozzarella di Gioia del Colle.

“Abbiamo – ha rilevato Emiliano – due prodotti diversi che possono solo aiutarsi e non certo danneggiarsi reciprocamente. La mozzarella di bufala campana è una cosa che tutti apprezzano, anche qui in Puglia, la mozzarella bovina di Gioia del Colle, pugliese, è tutt’altro prodotto. Entrambe però potrebbero in qualche maniera aiutarsi vicendevolmente, perché non sono in concorrenza”.

“La Regione – ha proseguito Emiliano – ha sostenuto i produttori dal punto di vista politico nel corso di questa vertenza, non potendo farlo dal punto di vista giudiziario. Lo abbiamo fatto in maniera molto forte, siamo stati presenti sul territorio e, soprattutto, ho cercato di ammorbidire i toni”. “Alle volte – ha concluso Emiliano – in una causa è più importante il contorno che la memoria difensiva, e qui il contorno la Regione Puglia lo ha gestito in maniera decisa. Adesso bisogna mediare perché dividersi non ha nessun senso”.