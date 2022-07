Regione, il sindaco Cuomo a De Luca: Porta gli uffici di Santa Lucia nella città della Reggia di Portici

“Una grande opportunità per la nostra città che conferma la grande sintonia e la consolidata collaborazione istituzionale tra Comune e Regione ma anche una preziosa occasione di crescita e di sviluppo visto che l’operazione convoglierebbe su Portici investimenti per un miliardo di euro”. Potrebbero trasferirsi a Portici, in provincia di Napoli, gli uffici della giunta regionale della Campania che ha sede a a Napoli, precisamente a Palazzo Santa Lucia, a poche centinaia di metri da piazza del Plebiscito. In una lettera inviata stamane al Presidente della Giunta Regionale, Vincenzo De Luca, il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, ha offerto la disponibilità della città ad ospitare i nuovi uffici della Giunta Regionale. Sul tavolo del Governatore è stato portato un ventaglio di soluzioni immobiliari che consentirebbe al Presidente De Luca di trasferire nella città della Reggia gli uffici di Santa Lucia.