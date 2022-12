Regione, l’appello di De Luca ai giovani: basta bullismo e violenza

“Ragazzi consentitemi di rivolgere a voi e alle vostre famiglie gli auguri, ma consentitemi anche un appello: quest’anno abbiamo avuto un’esplosione di violenza giovanile. Non è possibile. La cosa più moderna non è la tecnologia, ma l’umano, la capacità di guardarsi negli occhi e di scambiarsi sentimenti. La capacità di violenza misura la capacità delle bestie, non degli umani”, le parole del presidente della Campania De Luca per il suo video di auguri ai giovani.

