Regione Lombardia: esce De Corato, al suo posto La Russa

L’assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, ha incontrato oggi il presidente della Regione Lombardia, Attlio Fontana, formalizzando le sue dimissioni dall’incarico “a seguito – ha spiegato – della candidatura alle elezioni politiche del 25 settembre”. Fontana ha nominato assessore, con decorrenza da domani, martedì 30 agosto, e con le stesse deleghe, Romano La Russa. Lo riporta una nota di Palazzo Lombardia. De Corato ha ringraziato il governatore e l’intera Giunta “per l’importante azione di governo svolta in questi difficili anni”. Nel contempo, il presidente della Regione ha rivolto un “cordiale ringraziamento” all’assessore uscente “per il proficuo impegno dimostrato e per gli importanti risultati ottenuti”. De Corato è in corsa per Fratelli d’Italia alla Camera nel collegio uninominale di Rozzano (Milano).