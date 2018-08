Regione, ok alla fiducia: passa il maxiemendamento alla finanziaria

C’è il via libera del Consiglio regionale della Campania al maxiemendamento al Defr. A maggioranza l’aula ha votato favorevolmente il testo sul quale il presidente della Regione Campania aveva posto la fiducia. Un maxiemendamento della maggioranza intermente sostitutivo del testo del collegato alla finanziaria regionale della Campania licenziato dalla Commissione Bilancio. Un solo articolo e 67 commi che contengono norme in materia di trasporto pubblico, tutela dell’ambiente e del territorio, ricerca e innovazione, pari opportunità e inclusione sociale, razionalizzazione finanziaria, contabilità e controlli. Per i giovani ricercatori, la Regione stanzia in totale 1milione e 300mila euro: 800mila destinati al Biogem, 500mila al Ceinge. Viene rifinanziata la Fondazione Idis-Città della Scienza con 1milione per il 2018 e 3milioni per il 2019 e il 2020 come contributo ordinario, subordinato al piano di ristrutturazione e del nuovo statuto della Fondazione stessa. Per il comparto dell’agricoltura vengono stanziati 3milioni di euro a supporto dello sviluppo rurale agricolo e agroindustriale. Viene rifinanziata anche la legge per il premio Massimo Troisi, insieme con il Comune di San Giorgio a Cremano, con 300mila euro l’anno per il 2018, 2019, 2020. Nasce un fondo per le attività e iniziative istituzionali con un budget di 3milioni e 800mila euro. Con il maxiemendamento vengono stanziati 70mila euro l’anno per tre anni come contributo per l’acquisto di parrucche di donne affette da alopecia da chemioterapia. Ed è previsto sport gratis per i ragazzi di età tra i 6 e i 15 anni con un Isee inferiore a 10mila euro. Per questo progetto, la Regione individua le aree a maggior disagio sociale e prevede un contributo di 150mila euro per il 2018. È previsto il “Fondo per il sostegno di azioni per il trasporto ferroviario delle merci”. Il testo prevede l’istituzione di una società regionale unica del Polo ambientale, entro il 31 dicembre 2018. La Giunta approva l’atto costitutivo in materia ambientale e di difesa del suolo, il piano triennale. La società avrà un capitale non inferiore a 200mila euro. Sempre in materia ambientale, sono confermati 6milioni e 750mila euro per la ricapitalizzazione di Campania Ambiente Spa. Per ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria, la Regione avvia la ricognizione dello stato della qualità dell’aria dei Comuni campani, al termine della quale la Giunta adotta un Piano regionale per la Qualità dell’aria, prende la predisposizione di piani per il traffico comunali e regionale, predispone ztl minime e il blocco del traffico in orari e giorni da definire. L’Arpac sarà dotata di “polizia giudiziaria ambientale”, i cui componenti saranno individuati e nominati dal direttore generale, tra il personale incaricato delle ispezioni. Il testo prevede lo stanziamento di 300milioni di euro per i danni alle abitazioni causati da cedimenti delle cave sotterranee. I Comuni dovranno prevedere un censimento delle cave sotterranee. Con la legge è prevista l’equipollenza delle lauree specialistiche e magistrali in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche con le specialistiche e magistrali in Biologia per i concorsi pubblici in ambito medico-sanitario.