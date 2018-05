Regione, Piano per il lavoro. Sgambati (Uil): incontro positivo col governatore

“È stato un incontro importante e proficuo. Per la Uil ogni occasione per parlare di lavoro ed occupazione in Campania non può che essere salutata con positività”. È quanto afferma Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Campania, al margine dell’incontro di oggi con il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, per discutere sul piano per il lavoro regionale.

“Quello che propone la Regione guidata da De Luca – continua Sgambati – va nella direzione giusta ed è in linea con la nostra idea, più volte avanzata, di un necessario rinnovamento e riammodernamento della pubblica amministrazione”. “Pubblica amministrazione – dice il leader regionale della Uil – che deve vedere nuove competenze in azione in modo da essere realmente efficace, moderna e competitiva”.

“Non a caso, proprio l’occupazione ed il lavoro è il tema dei temi per la Campania e per il Sud e sarà anche al centro del prossimo XII Congresso della UIL Campania – afferma Sgambati – perché crediamo che il lavoro, la buona occupazione, sia il presupposto per lo sviluppo dei nostri territori e necessita di coesione e condivisione tra le parti”.