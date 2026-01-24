Regione, primi cambi di casacca: Minella passa dalla Lega a Forza Italia

“Dopo un’approfondita riflessione politica e programmatica, ispirata ai valori del centrodestra moderato, riformista ed europeista, annuncio la mia adesione a Forza Italia”. È quanto afferma il consigliere regionale campano Mimì Minella.

“La scelta – spiega – nasce dalla volontà di contribuire in modo serio, responsabile e costruttivo ai lavori del Consiglio regionale, rafforzando al contempo una proposta politica attenta ai territori, alle imprese e alle esigenze concrete dei cittadini”.

“La mia adesione a Fi – prosegue – si inserisce in un percorso condiviso con l’onorevole Attilio Pierro, con il quale porto avanti un lavoro comune volto a consolidare una filiera politico-istituzionale solida e di qualità, capace di rispondere alle necessità della provincia di Salerno e dell’intera Campania”. “Il territorio della provincia di Salerno e la Campania in generale – sottolinea Minella – necessitano di una politica presente e attenta. In Forza Italia ho ritrovato una visione coerente con il mio modo di intendere l’impegno pubblico: dialogo, responsabilità e centralità dei territori. Quindi, dopo una fase di opportuna riflessione, insieme con il deputato Pierro, ho ritenuto di aderire al partito”.

Minella è stato eletto con la Lega nella circoscrizione di Salerno con circa seimila preferenze.