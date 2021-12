Regione, Psr: superati i target di spesa, evitato il disimpegno di Fondi Ue

“La Regione Campania ha ufficialmente superato, di oltre 90 milioni di euro, la soglia del disimpegno evitando il taglio delle risorse del Programma di Sviluppo Rurale”. Lo ha annunciato Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura. “Nonostante gli ostacoli e le difficolta’ sono stati rispettati i tempi dettati dalla Commissione europea per assecondare le necessita’ di crescita della nostra agricoltura e del mondo rurale. Secondo la regola n+3 – spiega l’assessore Nicola Caputo – il PSR Campania entro la fine del 2021 doveva rendicontare una spesa almeno pari a 1,16 miliardi di euro. Ad oggi la spesa complessiva si e’ attestata a 1,25 miliardi. La spesa media mensile nel 2021 e’ stata di circa 21 milioni di euro, con un significativo aumento della stessa nell’ultimo trimestre. Si tratta di risorse di cui hanno beneficiato oltre 33 mila beneficiari. Oltre i 53% della spesa complessiva del Programma e’ stata destinata ad interventi per l’ambiente e quasi il 55% della stessa e’ andata ad interventi orientati a contrastare i cambiamenti climatici”. “Anche quest’anno abbiamo impiegato tutte le energie a disposizione per centrare i target – conclude Caputo – e, per questo, un ringraziamento va alla struttura dell’Assessorato per il lavoro svolto e per le sinergie che siamo riusciti a sviluppare tra Regione Campania, le organizzazioni e i beneficiari del settore agricolo nella direzione indicata dal Presidente Vincenzo De Luca. Ora al lavoro per fare sempre meglio e rispondere alle sfide che l’agricoltura campana dovra’ affrontare”.