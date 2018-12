Regione, raggiunti gli obiettivi di spesa dei fondi Ue: certificati 651 milioni

“Nel 2018 abbiamo compiuto tre atti fondamentali: l’approvazione del piano ospedaliero dopo un decennio, abbiamo raggiunto l’obiettivo di certificazione dei fondi europei, e avviato il Piano per il lavoro”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della conferenza stampa di fine anno. De Luca ha definito il lavoro sui fondi europei “il più faticoso e impegnativo – ha aggiunto – degli ultimi mesi. Abbiamo raggiunto l’obiettivo per i fondi strutturali certificando 651 milioni di euro di risorse immesse nell’economia della Regione. Mentre avevamo già completato la rendicontazione raggiungendo gli obiettivo per il Fesr e il Psr”. De Luca ha ricordato anche che sui conti della Regione pesano i debiti pregressi: “Paghiamo rate annuali per i debiti pregressi da circa un miliardo di euro l’anno. Quindi il 60% della spesa libera della regione se ne va così ma continuiamo a impegnarci per investire, salvaguardando gli investimenti per politiche sociali”. Il governatore ha anche sottolineato che “per il 2019 variamo un piano di investimenti in opere pubbliche da 2,4 miliardi di euro, di cui 1,3 con Anas. Il triplo del governo. E intanto dal governo attendiamo che faccia tutto quanto di sua competenza per far decollare le Zes, mentre spero che i rappresentanti campani nel governo si attivino per la concessione del ministero dell’economia del via libera per l’attivazione completa dell’aeroporto di Salerno-Pontecagnano”.