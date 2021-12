Cinque milioni di euro saranno stanziati per il teatro San Carlo di NAPOLI e due milioni per il teatro Verdi di Salerno. E’ quanto prevede l’articolo 14 delle legge di stabilita’ per il 2022 che e’ in discussione al Consiglio regionale della Campania. Nella stessa legge è previsto un contributo straordinario di 2 milioni di euro in favore di Città della Scienza.