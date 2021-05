Regione, Sommese: In Collegato alla legge di stabilità approvati 2 emendamenti su digitalizzazione e turismo

“Oggi durantela seduta del Consiglio regionale sono stati approvati due importanti emendamenti da me proposti con l’obiettivo di rendere la nostra regione sempre più centrata sui temi della semplificazione, digitalizzazione e dello sviluppo omogeneo dei territori a vocazione turistica”. Così Giuseppe Sommese, presidente della prima commissione permanente della Regione Campania a margine della seduta del Consiglio sul collegato alla stabilità regionale 2021. “Il primo riguarda il potenziamento dell’Ufficio Relazioni Con il Pubblico (URP) rendendolo fruibile anche in maniera digitale rappresentando così un primo passo concreto verso la rivoluzione digitale che la nostra regione si appresta a compiere. La norma – continua Sommese – è stata pensata per potenziare ed ottimizzare i servizi con il pubblico per rendere più semplice e veloce il loro utilizzo eliminando definitivamente quel gap tra istituzioni e cittadini”. “Il secondo emendamento riguarda la valorizzazione dei distretti turistici che recepisce la legislazione europea e nazionale in materia di distribuzione delle risorse. Una nuova visione che prevede progetti pilota per aree omogenee rispettandola vocazione dei territori ed evitando così una polverizzazione dei fondi 2021–2027 grazie anche al partenariato tra pubblico e privato”, conclude Sommese.