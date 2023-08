Regione, terzo mandato di De Luca: ok di Centro Democratico

“Il Centro Democratico è pronto a sostenere l’abolizione del vincolo dei due mandati per il governatore della Regione. Crediamo nel progetto De Luca e siamo convinti che la continuità amministrativa di questo progetto sia l’unica soluzione per rendere la nostra regione un apparato competitivo in tutta Italia”. È quanto afferma in una nota Pasquale Di Fenza, capogruppo in Regione di Centro Democratico. “I limiti di mandato sono profondamente antidemocratici, perché impongono alle regioni e ai comuni di non poter confermare amministratori virtuosi. Non esistono per deputati e senatori, perché dovrebbero esistere per i presidenti di Regione?”, si chiede Di Fenza. “Resta inteso che vanno mantenuti i capisaldi dell’attuale legge elettorale senza toccare le soglie di sbarramento onde evitare l’esclusione automatica del mondo civico e delle liste minoritarie che comunque godono di stima e sostegno dell’elettorato. A livello nazionale il Premier Meloni, il centro e la maggioranza di governo diano vita ad una serie di riforme costituzionali che possano dare linfa vitale al lavoro degli amministratori locali” conclude Di Fenza.