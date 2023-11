Regioni, spesa per cancelleria, carta e stampati: Piemonte e Lombardia le più virtuose

Piemonte e Lombardia sono le Regioni italiane più ‘virtuose’ nella spesa per cancelleria, carta e stampati. Due Regioni che si aggiudicano il rating complessivo AAA nella speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2022 da Regioni e capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report). In particolare, per questa voce di costo, nel 2022, il Piemonte ha speso 57.234,98 euro e la Lombardia 84.217,88. Ad essere ‘promosse’ per la spesa in telefonia fissa, con un rating complessivo da A a AA, sono anche la Calabria e l’Emilia-Romagna, che, con un importo rispettivamente di 57.148,57 e 90.169,60 euro, si aggiudicano la doppia AA, e poi, con la A singola, Abruzzo (43.777,06), Veneto (163.237,32), Campania (190.812,43). Tra le Regioni con performance ‘intermedie’ figurano, invece: con BBB Toscana (142.077,71) e Puglia (155.516,05); con BB Umbria (55.363,52) e Marche (88.868,22); con B Molise (20.328,45), Liguria (103.235,93) e Lazio (438.046,27). Mentre risultano non comparabili per questa voce i dati di Valle d’Aosta, Sardegna, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia.