Registi emergenti, Biennale-College Cinema: da oggi online il bando international 2023-24

Giunge quest’anno alla 12a edizione (2023 – 2024) Biennale College – Cinema, il laboratorio di alta formazione della Biennale di Venezia rivolto a cineasti emergenti per lo sviluppo e la realizzazione di lungometraggi a micro budget, che vengono presentati alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Complessivamente, dal 2012, il laboratorio ha realizzato con il grant Biennale 34 lungometraggi (per una cifra non superiore a 200mila euro ciascuno), promuovendo nuovi talenti che si sono affermati in contesti nazionali e internazionali, a seguito di 2.337 domande pervenute da tutto il mondo.Viene lanciato oggi fino al 3 luglio 2023 sul sito www.labiennale.org, il bando International della 12a edizione, al quale possono partecipare team di tutto il mondo, composti da registi alla loro opera prima o seconda, associati a produttori che abbiano realizzato almeno tre audiovisivi, o un lungometraggio di finzione, o un documentario, distribuiti e/o presentati ai festival.

Saranno selezionati nove progetti a microbudget, invitati a partecipare a un workshop di sviluppo dal 7 al 16 ottobre 2023, unitamente ai tre progetti selezionati dal bando italiano (Biennale College – Cinema Italia) già lanciato il 16 febbraio e chiuso il 12 aprile.L’annuncio dei dodici progetti selezionati per l’attività formativa di ottobre si terrà durante la 80. Mostra del Cinema della Biennale di Venezia diretta da Alberto Barbera (30 agosto – 9 settembre 2023). Da quel momento i due percorsi previsti per questa dodicesima edizione del programma College Cinema, ossia BCC-Italia e BCC-International, proseguiranno sullo stesso binario, per la scelta e la presentazione di fino a quattro lungometraggi a micro budget alla 81. Mostra del Cinema della Biennale di Venezia 2024.Il testo ufficiale e completo di Biennale College – Cinema International è consultabile sul sito web www.labiennale.org.