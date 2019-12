Registi iraniani contro repressione proteste civili in Iran

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – Una petizione contro la repressione delle proteste civili in Iran è stata firmata da moltissimi cineasti iraniani. Tra i primi firmatari Rakhshan Banietemad, Asghar Farhadi, Jafar Panahi, Hossein Alizadeh, Kayhan Kalhor, Daryush Mehrjooyi, Bahman Farmanara, Tahmineh Milani, Mohammad Rassulof, Fatemeh Motamedarya, Baran Kosari, Lili Golestan, Reza Dormishian e Mojtaba Mirtahmasb, che sottolinea come “le immagini di giovani uccisi, di donne e uomini feriti, di madri e padri disperati sono davanti agli occhi di tutti noi”.

“Giovani – affermano i registi iraniani – il cui sangue è stato versato senza ragione per poter annientare i loro ideali accusandoli di essere al soldo degli stranieri, donne e uomini le cui identità divengono note giorno dopo giorno, nel silenzio assordante del mondo dovuto all’oscuramento dei mezzi di comunicazione, per quale peccato vengono puniti con la morte? Non erano forse cittadini amareggiati e avviliti che sono scesi per le strade del Paese per gridare la loro disapprovazione nei confronti dell’incompetenza diffusa? Cosa state facendo ai cittadini iraniani? Intendete continuare a privarli dei più elementari diritti civili?”, chiedono i cineasti nella petizione che si conclude con un monito: “Sappiate che il grido soffocato di donne e di uomini della nostra amata terra resterà per sempre nella storia”.

La petizione è stata inviata da Parisa Nazari, presidente dell’Associazione culturale Italo iraniana Alefba, all’Aics (l’Associazione Italiana Cultura e Sport) in occasione dell’evento ‘Giochiamo in difesa dei diritti umani’, organizzato a Roma per il prossimo giovedì 19 dicembre. L’evento si svolgerà in due momenti: alle 16.30, nel Centro Sportivo Armata del Mare (via , si svolgerà una partita di calcetto tra una squadra di ragazzi rifugiati iraniani e una squadra dell’Aics; dopo la partita, alle 18.30, si terrà alla Casa del Cinema di Roma a Villa Borghese la proiezione del docufilm ‘Tales (Racconti)’ di Rakhshan Banietemad. “Lo sport è sempre stato uno straordinario strumento di dialogo, fortemente inclusivo, e in questa occasione intende confermarsi tale, facendosi portatore di un messaggio a sostegno di diritti democratici in Iran”, afferma Bruno Molea, presidente nazionale di Aics e promotore dell’iniziativa.