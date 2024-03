Regno Unito, a Londra l’ambasciatore Lambertini all’inaugurazione della mostra “Michelangelo, Leonardo, Raffaello: Firenze 1504”

L’Ambasciatore d’Italia a Londra Inigo Lambertini ha preso parte alla presentazione di una delle mostre più attese del 2024 a Londra “Michelangelo, Leonardo, Raffaello: Firenze 1504” curata da Per Rumberg. Alla presentazione dell’evento sono intervenuti anche il presidente della Camera di Commercio italiana per il Regno Unito, Alessandro Belluzzo e la presidente della Royal Academy, Rebecca Salter. All’inizio del XVI secolo, tre titani del Rinascimento italiano – Michelangelo, Leonardo e Raffaello – si incrociarono brevemente, contendendosi l’attenzione dei più potenti mecenati della Firenze repubblicana. Il 25 gennaio 1504, i più importanti artisti di Firenze si incontrarono per consigliare una posizione appropriata per il David di Michelangelo, quasi terminato. Tra loro c’era Leonardo da Vinci, che – come Michelangelo – era tornato da poco nella sua nativa Firenze. A partire dal celebre Tondo Taddei di Michelangelo, questa mostra esplora la rivalità tra Michelangelo e Leonardo e l’influenza che entrambi hanno avuto sul giovane Raffaello. L’esposizione permetterà di ammirare alcuni dei migliori esempi di disegno rinascimentale italiano, tra cui gli studi di Leonardo e Michelangelo per i loro affreschi commissionati dal governo fiorentino per la sala del consiglio di nuova costruzione in Palazzo Vecchio. La mostra organizzata dalla Royal Academy of Arts di Londra in collaborazione con il Royal Collection Trust e la National Gallery di Londra si aprirà il 9 novembre 2024.