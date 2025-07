Regno Unito, a Londra tre medaglie per i mieli di Apicoltura Luca Finocchio

Per la sesta volta consecutiva, l’Apicoltura Luca Finocchio ottiene una straordinaria affermazione ai London Honey Awards, premio internazionale dedicato al miele tra i più prestigiosi al mondo: medaglia di platino per il Miele di Acacia; medaglia d’oro per il Millefiori Montagne d’Abruzzo (packaging orsetto); medaglia d’oro per il Miele di arancio. Un risultato che conferma l’eccellenza del lavoro condotto, da oltre mezzo secolo, dall’azienda di Tornareccio (Chieti), ma anche l’unicità dei territori abruzzesi e l’amore che ogni giorno Luca, Fabiana e tutto lo staff mettono nella propria attività. Apicoltura Luca Finocchio è stata premiata nella sezione quality: “Un riconoscimento – afferma il titolare – che ci emoziona e ci sprona a guardare al futuro con entusiasmo. Il Millefiori Montagne d’Abruzzo prodotto a Pescocostanzo (L’Aquila) – continua Luca Finocchio – ha ottenuto il marchio ‘bear friendly’: un dolce impegno per la tutela dell’orso bruno marsicano. Il marchio ci è stato attribuito dal Parco nazionale della Majella, insieme al Wwf Italia, nell’ambito del progetto europeo Life ArcProm”. “Ogni vasetto del nostro Millefiori Montagne d’Abruzzo – prosegue l’imprenditore – è la testimonianza del nostro impegno a scegliere pratiche che vanno a sostenere e tutelare il Parco Nazionale della Maiella e la presenza stabile e duratura dell’orso bruno al suo interno. Sono premi che contribuiscono a rendere ancora più appassionante il nostro lavoro, al servizio del made in Italy di qualità”. La competizione britannica, promossa da Confexpo, società londinese impegnata nella promozione dei brand desiderosi di un posizionamento a livello globale, è molto impegnativa. La giuria, composta da assaggiatori professionisti, giudica i mieli in gara “alla cieca”, senza alcun riferimento che possa contribuire a individuarli, lasciandosi conquistare solo da elementi organolettici come aroma, profumo, consistenza. In particolare vengono inseriti tra i premi di platino quei mieli che ottengono una votazione tra i 95,5 e i 100 punti. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo sabato 28 giugno all’hotel Hyatt Regency London Blackfriars.