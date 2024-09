Regno Unito, a Londra tutto pronto per la prima “Italy Run”

È la prima Italy Run mai organizzata a Londra e vuole celebrare la Giornata dello sport italiano nel mondo. L’iniziativa – organizzata dal Consolato Generale d’Italia a Londra e che annovera tra i suoi testimonial due icone dello sport italiano nel mondo quali Gianfranco Zola e Roberto Di Matteo – si svolgerà il 22 settembre e si snoderà lungo un percorso di 5 km, tra Holland Park e le strade del quartiere di Kensington, e sarà aperta non solo agli entusiasti della corsa ma anche a principianti di tutte le età e di tutte le nazionalità.

Grazie alle aziende partner dell’Italy Run sono previsti premi per i vincitori delle tre categorie femminili e maschili in gara: adulti, over 65, junior. I mille partecipanti alla corsa riceveranno un kit che include una maglia azzurra con il logo dell’evento e con la bandiera italiana: una suggestiva onda azzurra attraverserà così quel giorno il quartiere di Kensington regalando un tocco di tricolore alle strade della città. Al punto di arrivo della corsa è allestito l’Italy Village dove gli sponsor della manifestazione esporranno i loro prodotti, offrendo un’occasione per promuovere il Made in Italy e far conoscere alcune delle eccellenze del nostro Paese.

Organizzata in collaborazione con il Comune di Kensington e Chelsea, la Italy Run sarà anche un’opportunità per fare del bene: il ricavato delle iscrizioni sarà infatti devoluto a due organizzazioni benefiche: la Fondazione Eagle, che combatte la povertà sanitaria, e la Kensington-Chelsea Foundation, impegnata in progetti sociali a Londra.

Nel quadro delle celebrazioni della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo la Italy Run rappresenterà un significativo momento di aggregazione per la vasta comunità italiana di Londra, oltre che un’opportunità per diffondere i valori dello sport e della solidarietà offrendo un sostegno concreto a progetti di beneficenza. Le informazione sulle modalità di iscrizione e partecipazione sono disponibili sul sito dedicato: https://italyrunlondon.co.uk/