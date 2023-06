Regno Unito, al via “Italia Doc Season”: prima rassegna di cinema documentario

Una nuova finestra per il documentario italiano all’estero. E’ quella che si è aperta a Londra con Italian Doc Season, una nuova rassegna di cinema del reale che Cinecittà – nell’ambito della sua mission di promozione del documentario italiano all’estero – ha portato per la prima volta nel Regno Unito, in collaborazione con il locale Istituto Italiano di Cultura, in uno dei luoghi più prestigiosi per la proiezione dei film di non-fiction, la Bertha DocHouse a Curzon Bloomsbury, da oltre 20 anni un punto di riferimento internazionale nella mappa del genere.

Quello britannico è un mercato tra i più attivi per il cinema del reale, pronto ad accogliere la produzione italiana, che nell’ultimo decennio si è imposta con titoli vincitori e all’attenzione dei più importanti appuntamenti festivalieri, e una generazione di autori che scrive un capitolo ampio e originale del documentario mondiale. Una vera e propria scuola del docu made in Italy. Per questo primo numero di Italian Doc Season a Londra, sono tre i titoli che hanno rappresentato la nostra produzione recente, opere presentate in festival internazionali e che hanno ottenuto premi, attenzione della critica e del pubblico delle sale. Si inizia con Il posto, di Mattia Colombo e Gianluca Matarrese, presentato già a Hot Docs, Visions du Réel, Annecy e Festival dei Popoli, viaggio nella precarietà dentro il sistema sanitario ai tempi del Covid. Svegliami a mezzanotte di Francesco Patierno, finalista ai David di Donatello e ai Nastri d’argento, è il toccante ricamo d’archivio tratto dal memoir di Fuani Marino edito da Einaudi, racconto di una psiche e di una vita perduta e ritrovata. Infine Bella ciao – Per la libertà, di Giulia Giapponesi, il racconto straordinario della canzone italiana più ascoltata nel mondo. I film sono stati proiettati alla presenza degli autori, protagonisti di Q&A con il pubblico.