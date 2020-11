Regno Unito, alla Cineteca di Bologna il premio per il miglior restauro

Uno dei progetti più impegnativi mai affrontati dal laboratorio L’Immagine Ritrovata della Cineteca di Bologna, restituire la bellezza originaria alle 7 ore del monumentale ‘La Roue’, diretto da Abel Gance tra il 1919 e il 1923, è stato premiato come miglior restauro dell’anno, nell’ambito della cerimonia – svoltasi quest’anno in forma virtuale – che assegna il più prestigioso premio internazionale dedicato al restauro cinematografico: il Focal International Award. Il restauro di La Roue è stato realizzato in team dai restauratori della sede bolognese dell’Immagine Ritrovata e della sede parigina dell’Image Retrouve’e per la Fondation Je’rome Seydoux-Pathe’, in collaborazione con la Cinémathe’que Francaise et la Cinémathe’que Suisse. Dopo l’anteprima del Prologo, presentato a Bologna al festival Il Cinema Ritrovato nel 2017, il film ha avuto la sua prima integrale al Festival Lumiére di Lione nell’ottobre 2019. Si tratta di un ulteriore riconoscimento alla qualità del lavoro svolto dall’Immagine Ritrovata, più volte insignita del Focal International Award, fino alla consacrazione, nel 2013, con un Focal Award ideato ad hoc e conferito all’Immagine Ritrovata come miglior laboratorio in assoluto.