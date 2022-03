Regno Unito, “Atlas” di Niccolò Castelli miglior film internazionale al Manchester Festival

Ancora premi per il secondo lungometraggio del regista ticinese Niccolò Castelli: il film «Atlas» con Matilda De Angelis è stato eletto Miglior film internazionale (Best International Feature) al Manchester Film Festival, che si è svolto dal 12 al 20 marzo. La proiezione di «Atlas» è stata sostenuta dall’Ambasciata svizzera del Regno Unito. Il premio si aggiunge a quelli ottenuti al Coronado Island Film Festival, USA (Miglior film internazionale), al Taormina Film Festival, Italia (Miglir attrice), all’Aventiclap Festival du film d’Avenches, CH (Prix des jeunes, Marcus d’or), al Festival du film italien di Villerupt, Francia (Prix Almicar du Jury Jeunes), e al Jaipur International Film Festival, India (Miglior attrice, suono e montaggio), nonché alle nomination al Premio del cinema svizzero come Miglior film e Miglior fotografia. «Atlas» è una coproduzione internazionale tra Imagofilm Lugano in coproduzione con RSI Radiotelevisione svizzera, tempesta Roma e Climax Films Bruxelles.