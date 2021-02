Regno Unito, Brand Finance Global 500 2021: Poste Italiane nella top 50

Poste Italiane e’ tra i 50 marchi piu’ forti al mondo secondo Brand Finance “Global 500” 2021: il gruppo guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante scala 12 posizioni rispetto allo scorso anno e balza al 39mo posto della classifica redatta da Brand Finance, organismo di ricerca indipendente e leader mondiale nella valutazione della forza dei marchi aziendali. Stando al relativo comunicato stampa il rapporto annuale, pubblicato oggi, e’ il risultato dell’analisi di oltre cinquemila marchi di tutto il mondo per identificare i brand piu’ forti nell’influenzare le scelte dei consumatori e per valutare i trademark con maggiore valore finanziario. L’analisi della forza del brand tiene conto anche della gestione del marketing e dei ritorni nelle performance di business. L’ingresso di Poste Italiane nella top 50, prosegue la nota, e’ il risultato di un percorso virtuoso che ha portato l’azienda in soli quattro anni a scalare 331 posizioni in classifica fino a conquistare il 39mo posto di oggi. L’eccellenza raggiunta nella classifica “Global 500” e’ confermata anche dalla partecipazione di Poste Italiane ai piu’ importanti indici internazionali di sostenibilita’ che guidano le scelte degli investitori: dal Ftse4Good Developed e Ftse4Good Europe all’Euronext Vigeo-Eiris World 120, dai Dow Jones Sustainability Index World e Dow Jones Sustainability Index Europe al rating “A” ottenuto da Morgan Stanley Capital International.