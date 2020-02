Regno Unito, Brexit: l’ambasciatore Trombetta incontra gli italiani in Galles

Fine settimana d’impegni in Galles per l’ambasciatore d’Italia a Londra, Raffaele Trombetta. In agenda colloqui con il governo locale, incontri con rappresentanti della collettività italiana e visite agli stabilimenti industriali di due imprese italiane leader nei rispettivi settori: Prysmian Cables, leader mondiale nella produzione di cavi, ad Aberdare, e Reflexallen, importante realtà della componentistica automotive, che nella sua sede gallese a Bodelwyddan è specializzata nel design e nella manifattura di tubi idraulici e cavi elettrici.

In un colloquio con la viceministra del governo locale Hannah Blythyn, alla presenza di rappresentanti d’imprese italiane, l’ambasciatore ha discusso le opportunità di ulteriori collaborazioni nei settori delle energie rinnovabili, della Green Tech, dell’economia circolare e della manifattura avanzata, con un’attenzione particolare all’automazione industriale e all’innovazione tecnologica.

Nell’incontro con la collettività italiana in Galles (i residenti in questa nazione del Regno Unito sono circa 6300), Trombetta si è poi soffermato sul contesto della Brexit, illustrando le iniziative dell’Ambasciata e dal Consolato Generale a Londra a sostegno dei connazionali. Non senza sottolineare l’importanza di registrarsi allo EU Settlement Scheme, per il mantenimento dei diritti attuali, e di segnalare eventuali criticità alle sedi diplomatiche. Il fine settimana gallese si è chiuso con la partecipazione alla prima dei Vespri Siciliani di Giuseppe Verdi, in scena alla Welsh National Opera con la direzione di Carlo Rizzi.