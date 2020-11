Regno Unito, Canali apre il nuovo flagship store in New Bond Street

Canali apre un nuovo flagship store a Londra, in New Bond Street. L’apertura della nuova boutique coincide con l’85esimo anniversario e segna un nuovo capitolo per il brand. Per la nuova flagship boutique, che trova all’angolo tra New Bond Street e Brooks Street, Canali ha collaborato con il premiato studio creativo Hangar Design Group per rinnovare completamente gli spazi e dare nuova vita a un progetto che porta la firma dello studio e che racchiude tutta l’identità Canali con uno stile più contemporaneo. Il concept del nuovo store si ispira alle grandi architetture residenziali milanesi realizzate nella prima metà del XX secolo. Echeggiandone l’eleganza e la raffinatezza, nello spazio scenico prevalgono le linee arrotondate, i profili sinuosi, i marmi lucenti e le texture avvolgenti. “Londra rappresenta uno dei nostri mercati più importanti ed una vetrina interessante per i nostri clienti – afferma Stefano Canali, presidente e ceo del brand -. Questa prestigiosa location combina suggestivi esterni storici con moderne infrastrutture in linea con i più alti e sofisticati standard commerciali. Lo spazio permetterà ai clienti di immergersi nell’universo Canali e scoprire la nostra ricca selezione di prodotti”. “Nonostante la situazione attuale – sottolinea Canali – rimaniamo positivi per il futuro e continuiamo ad investire in iniziative e progetti analoghi a questo che sosterranno lo sviluppo del brand nel lungo periodo”. La boutique si sviluppa su due piani per un totale di circa 310 mq, arricchita con elementi scultorei come la scala scenografica e gli arredi compatti che popolano il pian terreno. Lo spazio open space è dotato di ripiani e strutture leggere per permettere ai nostri clienti movimenti fluidi all’interno della boutique.

Spiega l’architetto Alberto Bovo di Hangar Design Grou: “Abbiamo voluto creare un’atmosfera più luminosa ed eterea, che amplia lo spazio già esistente e ne amplifica i volumi. Il nostro sforzo è stato quello di tradurre il Dna di un’azienda di eccellenza come Canali in un progetto site specific, dialogante con il contesto urbano e valorizzante per il brand stesso”. L’ingresso racchiude tutta la grandiosità del ricco quartiere di Mayfair, con una grande hall dominata da un lampadario a nove luci che arricchisce la zona del checkout la quale viene messa in risalto anche dal rivestimento a mosaico in tessere di velluto. I pavimenti e i rivestimenti in marmo venato sono utilizzati in tutto il negozio, definendo lo spazio con toni più chiari e mettendoli in contrasto con le fasce orizzontali in noce Canaletto che rimandano al patrimonio architettonico della New Bond Street. Il servizio made to measure, disponibile all’interno delle nostre boutique per tutto l’anno, diventa ancora più esclusivo grazie alla possibilità di prendere un appuntamento ‘Su Misura’ insieme agli specialists all’interno della Vip Room dedicata esclusivamente a questo servizio. Le misure vengono prese in un ambiente privato dove si definiscono accuratamente i dettagli per la progettazione dell’abito.